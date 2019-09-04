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04.09.2019 - 17:08| AA

Havaya ateş eden emlakçının evinden çıkanlar şok etti!

Trabzon'da evinden havaya ateş ettiği belirlenen emlakçı gözaltına alındı.

Havaya ateş eden emlakçının evinden çıkanlar şok etti!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü  civarında son günlerde meydana gelen havaya ateş etme olaylarına yönelik  araştırma yaptı.

Emlakçı S.C'nin evinden ateş edildiğini belirleyen ekipler, bu kişinin  ev ve iş yerini aradı.

Evde yapılan aramalarda, iki kurusıkı tabanca ve iki şarjör, biri  başkası adına ruhsatlı, biri de ruhsatsız olmak üzere iki av tüfeği, 196 av  tüfeği mermisi, 42 farklı çaplarda tabanca mermisi, 89 kurusıkı tabanca mermisi,  iş yerindeki aramada ise iki tabanca, bir av tüfeği, 3 tarihi görünümlü horozlu  tüfek ele geçirildi.

S.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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