HAVELSAN’dan milli yazılım: Martı

Özel görev uçaklarda kullanılacak milli yazılım Martı, istihbarat/keşif, arama/kurtarma, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, gemi kaçırma olaylarını engelleme gibi alanlarında görev yapacak.



Gemi ve uçaklara milli yazılım komuta kontrol ve savaş sistemleri üreten HAVELSAN, “Martı Hava Kontrol Sistemi” olarak adlandırılan sistem üzerinde geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Martı, bulunduğu hava platformundaki komuta heyetinin, taktik komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlandı. Sistem, sahadaki taktik durumun değerlendirilmesi ve anında müdahale edilmesi için, sistem taktik resim oluşturulması ile angajman planlamaların gerçekleştirilmesi gibi tüm komuta kontrol işlevlerini kendi içinde oluşturabiliyor.









Nerelerde kullanılacak?



Martı, tüm özel görev uçaklarına adapte edilecek şekilde tasarlandı. Martı sistemi, farklı uçaklara, (deniz gözetleme, deniz karakol, keşif/gözetleme, havadan erken ihbar) entegre edilebilecek. Sistem, istihbarat/keşif, arama/kurtarma, denizaltı harbi, elektronik harp, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, gemi kaçırma vb. olayları engelleme ve deniz kirliliği ile mücadalede alanlarında görev yapacak.



2022’de hazır



Yüzde yüzde milli ürün olan Martı, NATO ile uyumluluğunun yanı sıra insanlı veya insansız sistemlerle ortak çalışma özelliğine sahip. Demo çalışmaları tamamlanan sistem 2022’de hazır hale gelecek.