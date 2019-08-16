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16.08.2019 - 17:33| AA

Havza'da otomobil devrildi! Yaralılar var...

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Havza'da otomobil devrildi! Yaralılar var...

Vezirköprü'den Samsun İstikametine gelen Bünyamin Pozoğlu (27) idaresindeki 57 KC 241 plakalı otomobil, Havza ilçe kavşağında devrildi.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Fatma (28), Şeyma Ebrar (2) ve 6 aylık Yunus Emre Pozoğlu ile Mehmet (52) ve Fatma Çıplak (48) yaralandı.

Yaralılar Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladıHükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.
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