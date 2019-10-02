MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHayal, hastalığı yendi davul-zurnalı kutlama yapıldı!
02.10.2019 - 17:22 | | DHA

Hayal, hastalığı yendi davul-zurnalı kutlama yapıldı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 7 aylıkken yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Küba'ya götürülen 3 yaşındaki Hayal Söz, uygulanan tedaviye yüzde 100 olumlu yanıt verdi. Annesiyle gittiği Küba'dan dönen Hayal'in iyileşme sürecine girmesini, ailesi lokma döktürüp, davul zurna çaldırarak kutladı.

Hayal, hastalığı yendi davul-zurnalı kutlama yapıldı!

Bayraklı'da yaşayan Söz ailesinin şu an 3 yaşında olan kızları Hayal Söz'e henüz 7 aylıkken Talesemi Major hastalığı teşhisi konuldu. Hayal bu hastalıktan tedavi görürken, akciğerinde bir kitle fark edildi. Yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konulan minik kızın Ege Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'ndeki tedavisi ileri derecede taşikardi nedeniyle yarım kaldı. Aile de Hayal'i Küba'da tedavi ettirmek için sosyal medya aracılığıyla kampanya başlattı. Gerekli paranın toplanmasının ardından Hayal, annesiyle birlikte Küba'ya gitti.

Buradaki Onkoloji Hastanesi'nde 12 gün kalan ve tedaviye olumlu yanıt vererek, iyileşme sürecine giren Hayal, İzmir'e döndü.

Aile, kutlama için evlerinin önünde lokma döktürüp, davul- zurna çaldırdı. Hayal'in ablası da sevincini oynayarak gösterdi.

Sosyal medyadan lokmalı ve davul- zurnalı kutlama yapılacağını görüp, Menemen'den gelen Tuğçe Er ise "Hayal'in mutluluğuna ortak olmak istedim. 23 yaşında hastalıkla savaşan kardeşim var. Biz de umut arıyoruz. Hayal'in Küba'daki tedaviye cevap vermesi bizim içinde umut ışığı oldu. Hem Hayal'in yanında olmak hem de Küba'daki hastane hakkında bilgi almak istedik. Çok tatlı Hayal. Ailesi de çok iyi. Bizimle deneyimlerini paylaştılar. Küba'ya gitmek istiyoruz. Çünkü kardeşim buradaki tedaviye olumlu yanıt vermedi" dedi.

 

 

    Bakan Akar'dan net mesajMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cani kocanın cezası belli oldu!

    Cani kocanın cezası belli oldu!

    İstanbul'da en son artçı deprem ne zaman oldu? Deprem oldu mu?

    İstanbul'da en son artçı deprem ne zaman oldu? Deprem oldu mu?

    Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

    Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

    Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço kimle şifreli konuştu?

    Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço kimle şifreli konuştu?

    Sıradaki Haber