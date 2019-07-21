Hayalet Avcıları filmi konusu nedir? Hayalet Avcıları filmi oyuncuları kimlerdir?

HAYALET AVCILARI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI



80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

Hayaletlerin gerçekten varolduğunu anlatan bir kitap yazan Erin Gilbert (Kristen Wiig) ve Abby Yates (Melissa McCarthy) eserleriyle ses getirememişlerdir. Kitabın üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Gilbert Columbia Üniversitesi'nde hocalık yapmak için kabul aldığında yazdığı bu kitap ortaya çıkar ve akademik camiada alay konusu olur. Ancak hayaletler Manhattan'a musallat olduğunda dünyayı kurtarmak için Gilbert, Yates, mühendis Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) ve metroda çalışan Patty Tolan (Leslie Jones) güç birliği yapacaktır. Orijinal filmin tam 32 yıl ardından gösterime giren Hayalet Avcıları'nda yepyeni bir ekiple birlikte resepsiyonist Kevin (Chris Hemsworth) gibi yeni karakterler yer alıyor