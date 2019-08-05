MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHayalet Dayı filmi konusu ve başrol oyuncuları
05.08.2019 - 13:55

Hayalet Dayı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hayalet Dayı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Hayalet Dayı filmi 9 hafta boyunca vizyonda kalırken 60.099 seyirci tarafından izlendi ve 614.859,93 TL hasılat elde etti. Peki Hayalet Dayı filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

Hayalet Dayı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hayalet Dayı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 29 Mayıs 2015 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Gişede 9 hafta boyunca vizyonda kalan film 60.099 seyirci tarafından izlenirken 614.859,93 TL hasılat elde etti.

 HAYALET DAYI FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Ozan ve Caner, uzun arayışlar sonucunda hayallerindeki gibi bir evi oldukça uygun bir fiyata bulurlar ve yerleşirler. Zamanla evde yalnız olmadıklarını fark ederler ve gülünç olaylar birbirini izler.Yalnızca ikisinin görebildiği yaşlı bir ruh, evin içinde dolanıp durmaktadır! Arafta kaldığı için yardıma ihtiyacı olan bu hayalete yardım etmek Ozan'a ve Caner'e düşer. Kendi evlerinde de huzuru bulmak için giriştikleri bu iş onlara hem hüzünlü hem de komik bir macera yaşatacaktır.

Ali Yorgancıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği komedi filminin kadrosunda Settar Tanrıöğen, Ülkü Duru, Ozan Özcan, Esra Dermancıoğlu, Caner Özyurtlu, Tuğçe Karabacak gibi isimler yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Dirty Cheap Creative üstleniyor.

 

Hediye zannettiler ama işin aslı bambaşkaydı!İzmir'in Konak ilçesinde, 2 farklı yerde bulunan 44 kutu kullanılmamış ayakkabı polise teslim edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıktılar!

Gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıktılar!

Tepki çeken olay! Ağaçlardaki görüntü şaşırttı

Tepki çeken olay! Ağaçlardaki görüntü şaşırttı

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Hayalet Dayı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hayalet Dayı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber