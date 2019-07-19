Hayalet Dayı filmi oyuncuları kimler?

2015 Türkiye yapımı olan Hayalet Dayı'nın yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları

HAYALET DAYI KONUSU

Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan ve Caner uzun ve zorlu arayışları sonucunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev aslında gerçekten de olağanüstü çıkınca eğlenceli olaylar peşlerini bırakmaz. Tuttukları eski konağın vefat eden ev sahibi maalesef arafta kalmıştır ve onu sadece Caner ile Ozan görebilmektedir. Bu yaşlı ruhun öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Evde rahat bir nefes alabilmek için başladıkları bu görev onları çok komik ve bir o kadar duygusal olayların içine sürükler.

HAYALET DAYI OYUNCULARI

Settar Tanrıöğen

Ozan Özcan

Caner Özyurtlu

Tuğçe Karabacak

KAan Sezyum

Esra Dermancıoğlu

Ülkü Duru

Ayşe Melike Çerçi

Erol Büyükburç