Hayalet Dayı filmi oyuncuları kimler?
Türk yapımı komedi türündeki film izleyenleri kahkahaya boğuyor. Senaristliğini, Serkan Altuniğne, Ozan Özcan, Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hayalet Dayı filminin oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilenler...
2015 Türkiye yapımı olan Hayalet Dayı'nın yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları
HAYALET DAYI KONUSU
Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan ve Caner uzun ve zorlu arayışları sonucunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev aslında gerçekten de olağanüstü çıkınca eğlenceli olaylar peşlerini bırakmaz. Tuttukları eski konağın vefat eden ev sahibi maalesef arafta kalmıştır ve onu sadece Caner ile Ozan görebilmektedir. Bu yaşlı ruhun öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Evde rahat bir nefes alabilmek için başladıkları bu görev onları çok komik ve bir o kadar duygusal olayların içine sürükler.
HAYALET DAYI OYUNCULARI
Settar Tanrıöğen
Ozan Özcan
Caner Özyurtlu
Tuğçe Karabacak
KAan Sezyum
Esra Dermancıoğlu
Ülkü Duru
Ayşe Melike Çerçi
Erol Büyükburç