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07.12.2019 - 18:17 | | DHA

Hayali 70 yıl sonra gerçek oldu!

Antalya'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünde gelinlik giyemeyen Döndü Metin (85), 70 yıl sonra beyaz gelinlik giyerek hayallerine kavuştu.

Hayali 70 yıl sonra gerçek oldu!

Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Metin, 15 yaşındayken İbrahim Metin ile evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Metin'in bu evliliğinden 10 çocuğu ve 28 torunu oldu.

30 yıl önce eşini kaybeden Metin, torunu Tülay Sezmiş'e tek isteğinin ölmeden önce bir kez gelinlik giymek olduğunu söyledi. Bunun üzerine babaannesine sürpriz yapmak isteyen Sezmiş, bir restoranı kiralayarak yakın ailesini burada bir araya getirdi.

Anneannesini bir süre gizleyen Sezmiş'in konuşma yaptığı sırada, beyaz gelinlik giyen Döndü Metin, en büyük torunuyla restorana girdi. Düğün tadında geçen gecede Döndü Metin, hem oynadı hem de türkü söyledi.

10 DAKİKALIK PLANLANDI, 2 SAAT SÜRDÜ

Gecede aile bireylerine teşekkür eden Döndü Metin, hayalinin gerçek olduğunu belirterek herkesi tek tek öptü. Sürprizi hazırlayan Sezmiş ise 10 dakikalık bir etkinlik hazırladığını, ancak anneannesinin 2 saat boyunca gelinliği çıkarmadığını söyledi. Tülay Sezmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anneannesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

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