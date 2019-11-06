Hayaller gerçek oluyor

Yarışma Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan öğrencilerin ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören Türk öğrencilerin katılımına açık.

Yarışmada Çevre, Eğitim, Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık, Spor, Teknoloji ve Toplumsal alanlardaki proje fikirleri yarışacak. Son başvuru tarihi 1 Ocak 2020 olan yarışmanın birincisine 30.000 TL, ikincisine 20.000 TL, üçüncüsüne de 15.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk üç sıraya giremeyen projelerden bir tanesi de Findeks Özel Ödülü almaya hak kazanacak.