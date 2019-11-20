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20.11.2019 - 11:24 | | İHA

Hayat durma noktasına geldi! Bir günde buz tuttu

Kar yağışının ardından şiddetli soğuk Doğu Anadolu’da etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars’ta, Kars Çayı buz tuttu.

Hayat durma noktasına geldi! Bir günde buz tuttu

Geceleri sıfırın altında 15 dereceyi gören Kars’ta adeta hayat durma noktasına geldi. Aşırı soğuklardan Kars Çayı da kısmen dondu. Çayın soğuktan etkilendiğini ifade eden vatandaşlar, “Havaların yaklaşık bir haftadır özellikle erken saatlerde sıfırın altına düşmesi nedeniyle gördüğünüz gibi Kars Çayı da dondu” dediler.

Soğukların her geçen gün daha da hissedildiğini belirten vatandaşlar, “Kars’ta 11’inci ayın ortalarına geldik ve soğuklar kendini iyice hissettirmeye başladı. Kars Çayı da bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen donmalar başladı. Çayın kenarlarında buzun oluştuğunu ve daha içe doğru buzlanma yaptığını gördük” diye konuştular.

Aşırı soğuklardan hayvan sulama göletleri de nasibini aldı. Göletlerin de buz tuttuğu Kars’ta güneşli havaya rağmen soğuk hava kendini hissettiriyor.

 

 

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