Hayat (Life) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hayat filmi 24 Mart 2017 yılında vizyona girdi. Ülkemizde 7 hafta boyunca gösterimde kalan film 176.137 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 2.394.424,00 TL hasılat elde ettti. Yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa'nın yer aldığı film Mars'ta ilk kez hayat olduğuna dair bilgilerin bulunması ile Mars'a bir ekip gönderilmesi ile devam eden süreçte yaşanan olayları konu alıyor.

HAYAT (LİFE) FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hayat (Life) filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya, Hiu Woong-Sin, Camiel Warren Taylor Naoko Mori, Alexandre Nguyen yer alıyor.

HAYAT (LİFE) FİLMİ KONUSU

Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars'ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.

Daniel Espinosa'nın yönettiği filmin senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson gibi isimlerin yer alıyor.