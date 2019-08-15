Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Serdar Işık'ın oturduğu komedi türü Hayati Tehlike'nin başrollerini Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler ve Burç Kümbetlioğlu üstleniyor. Filmin kadrosunda Altan Erkekli, Zeynep Şahin, Billur Yılmaz, Deniz Sipahi ve Füsun Demirel de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Baykut Badem'in kaleminden çıkma.

FİLMİN KONUSU

Hayati, Hayatinin Yeri adını verdiği fırınında ekmek ve türevleri pişiren, müşterilerinin sevdiği bir fırıncıdır. Fakat babayadigarı fırınında sıradan bir hayat sürerken, mafyaya haraç vermemek için kafa tutmasıyla başına büyük bela sarar. Tam silahların konuştuğu sırada süt kardeşi Utku'nun araya girmesiyle olaylar daha da büyür. Zira Utku kimliğini saklayarak, özel bir operasyon yürüten bir polistir. Hayati, Utku'ya olan borcunu ödemek için operasyonu devralır ama çok gizli ve dikkatli yürütülmesi gereken bu süreci eline yüzüne bulaştırması an meselesidir!

OYUNCULAR

Toygan Avanoğlu

Öznur Serçeler

Burç Kümbetlioğlu

Zeynep Şahin

Billur Yılmaz

Altan Erkekli

Deniz Sipahi

Füsun Demirel