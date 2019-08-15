Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları
Komedi türünde yapılan Hayati Tehlike filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Hayati Tehlike filminin konusu nedir? İşte usta oyuncuların da yer aldığı Hayati Tehlike filminin oyuncu kadrosu ve konusu...
Yönetmen koltuğunda Serdar Işık'ın oturduğu komedi türü Hayati Tehlike'nin başrollerini Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler ve Burç Kümbetlioğlu üstleniyor. Filmin kadrosunda Altan Erkekli, Zeynep Şahin, Billur Yılmaz, Deniz Sipahi ve Füsun Demirel de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Baykut Badem'in kaleminden çıkma.
FİLMİN KONUSU
Hayati, Hayatinin Yeri adını verdiği fırınında ekmek ve türevleri pişiren, müşterilerinin sevdiği bir fırıncıdır. Fakat babayadigarı fırınında sıradan bir hayat sürerken, mafyaya haraç vermemek için kafa tutmasıyla başına büyük bela sarar. Tam silahların konuştuğu sırada süt kardeşi Utku'nun araya girmesiyle olaylar daha da büyür. Zira Utku kimliğini saklayarak, özel bir operasyon yürüten bir polistir. Hayati, Utku'ya olan borcunu ödemek için operasyonu devralır ama çok gizli ve dikkatli yürütülmesi gereken bu süreci eline yüzüne bulaştırması an meselesidir!
OYUNCULAR
Toygan Avanoğlu
Öznur Serçeler
Burç Kümbetlioğlu
Zeynep Şahin
Billur Yılmaz
Altan Erkekli
Deniz Sipahi
Füsun Demirel