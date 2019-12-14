MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
ABONE OL
14.12.2019 - 15:56 |

Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den

Kış mevsimiyle beraber artan yağışlar ve soğuyan hava Suriye’deki kamplarda yaşamı zorlaştırdı.

Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yağmur sonrasında oluşan çamur, kamplarda yürümeyi bile zorlaştırırken su baskınları ile kullanılmaz hale getiriyor. En çok çocuk ve kadınların etkilendiği zor şartlarda yardım Türkiye’den uzandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, soba, yakacak ve kışlık giyecek yardımının yanı sıra, Azez’de günlük 15bin kişiye sıcak yemek ve 70 bin ekmek dağıtıldığını, ayrıca TDV’nin eğitim ve kalkınma çalışmalarının Suriye de devam ettiğini ifade etti.

 

 

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber