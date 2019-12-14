14.12.2019 - 15:56 |
Hayatın zorlaştığı kamplara yardım eli Türkiye’den
Kış mevsimiyle beraber artan yağışlar ve soğuyan hava Suriye’deki kamplarda yaşamı zorlaştırdı.
Yağmur sonrasında oluşan çamur, kamplarda yürümeyi bile zorlaştırırken su baskınları ile kullanılmaz hale getiriyor. En çok çocuk ve kadınların etkilendiği zor şartlarda yardım Türkiye’den uzandı.
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, soba, yakacak ve kışlık giyecek yardımının yanı sıra, Azez’de günlük 15bin kişiye sıcak yemek ve 70 bin ekmek dağıtıldığını, ayrıca TDV’nin eğitim ve kalkınma çalışmalarının Suriye de devam ettiğini ifade etti.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.