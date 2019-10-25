Haydarpaşa’nın son üç yılı

Kadıköy’ün en önemli kültürel mirası olan Haydarpaşa Garı’nı fotoğraflayan Hatice Ezgi Özçelik’in sergisinde Gar’ın tren seyahatlerine kapatılmasından bu yana geçen üç yıllık süreç yer alıyor. 20 fotoğraftan oluşan sergide, Haydarpaşa Gar binasının yanı sıra endüstriyel mirasın parçaları olan diğer yapıların fotoğrafları, atıllaştırılan Haydarpaşa Gar sahasının fotoğrafları da yer alıyor.



“İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa” sergisi 18 Nisan 2020’de Beyoğlu’nda İFSAK Galeri’de de sergilenecek.