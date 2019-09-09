Haydi çocuklar piyano başına

İstanbul’da Şevki Karayel Piyano Akademisi’nde çocukların telefon ekranı yerine piyano tuşlarına basacağı yeni eğitim dönemi başlıyor. Türkiye’yi tüm dünyada başarıyla temsil eden piyano virtüözü Şevki Karayel, yeni eğitim döneminde kapısını genç piyano severlere açıyor. Yurt dışında da ders veren piyanist Şevki Karayel, genç piyanistleri eğitmeye yeni dönemde kaldığı yerden devam ediyor. 1 Eylül’de başlayan kursların kayıtları devam ediyor. Akedemideki dersler arasında piyano, keman, gitar, ukulele, şan, caz piyano, caz-pop vokal eğitim koçluğu, kayıt şarkıcılığına giriş, besteciliğe giriş, film müziği prodüksiyonu, ses tasarımı, elektronik müzik prodüksiyonu, farklı stillerde piyanoda doğaçlama, klasik müziği anlamak ve erken müzik eğitimi yer alıyor.

Beyni çalıştırıyor

Enstrüman çalmanın temel eğitime de faydalı olduğunun altını çizen Şevki Karayel, “Bir enstrüman çalmak özellikle matematik gibi temel öğretim alanlarına çok önemli katkılar sağlıyor. Piyano çalarken her iki el aynı anda kullanıldığı için beynin her iki lobu da aynı anda çalışıyor. Bu sayede Alzheimer gibi beyinde oluşabilecek birtakım hastalıkların önüne geçilebiliyor” dedi.