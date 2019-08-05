'Hayvana zarar veren topluma zarar verir'

Adana’da bir grup çocuğun, gebe kedi ‘Çıtır’ı pitbull cinsi köpeğe parçalatması hayvan haklarını tekrar gündeme getirdi. Kötü koşullarda yaşayan hayvanları kurtararak tedavilerini üstlenen Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’nin (YHKKD) kurucusu Okan Oflaz, hayvanlara yönelik şiddeti Milliyet’e değerlendirdi.

“Pitbull olayı aslında hep olan bir şey” diyen Oflaz, “Sadece basına yansıyan olaylar kadarını var zannediyoruz ama gerçekte durum böyle değil. Caydırıcı cezaların yanında bu çocuklar tedavi edilmeli. Hayvanlara zarar verenler ‘300 500 lira veririm bırakırlar’ mantığı ile cesaret buluyor. Hayvana zarar verenler gelecekte topluma zarar verme potansiyeli taşıyor. Zaten ifadelerinde kendileri de daha çocuk yaşta olmalarına rağmen söylüyor ‘Ben seni öldürsem bile üzülmem abi kediye mi üzüleceğim’ diye. Bu çocukların rehabilite edilmesi gerekiyor” dedi.

‘Eşya gibi görülüyorlar’

Hastalanan, yaralanan yada yaşlanan binek ve yük hayvanlarının tedavi görebilme haklarının ellerinden alındığını söyleyen Oflaz, binek ve yük hayvanlarının yaşamları boyunca eziyete maruz bırakıldığını söyledi. Oflaz şöyle devam etti: “2 ay önce Diyarbakır’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteği ile birkaç binek hayvanı kurtardık. Bazıları biz gittiğimizde çoktan öldürülmüştü. Üstelik bu hayvanlar gebeyken öldürülüyor. Verim alınamayan hayvanların kasaplık ilan edilmesi sadece hayvanlarla ilgili bir durum değil insan sağlığını da tehdit ediyor. Canlının en temel haklarından biri olan tedavi görebilme hakkı, bu hayvanlar birer eşya gibi görüldüğü için tanınmıyor.”

Oflaz, kamuoyunun sadece basına yansıyan şiddet olaylarını bildiğini, hayvanlara yönelik işkencenin sanıldığından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Faytonlarla ilgili yasal düzenlemeleri de değerlendiren Oflaz, şunları kaydetti:

“Faytonlar kaldırılsın evet, ama bir plan dahilinde yapılmadığı takdirde binek ve yük hayvanlarının zarar görmesinin önüne yine geçemezsiniz. Biz faytonları kaldırdık ya da yasakladık demek sorunu çözmeye yetmiyor. Bu hayvanların yaşadığı koşulların denetlenmesi gerektiği gibi faytonlar kaldırıldıktan sonra bu hayvanlara ne olacağı da ayrıca takip edilmeli. Hayvan haklarının korunmasıyla ilgili yasa hazırlıkları TCK’ya girmeli evet, ama yasalar tek başına yeterli değil. Deneyimlerimiz ve karşılaştığımız vakalar denetim sıklığının önemine işaret ediyor.”