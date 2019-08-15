Hayvanlara yazık değil mi! Yorgunluğa dayanamayan at bayıldı

Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı.
Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor.
Saros'un su altı güzellikleri büyülüyorEdirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.