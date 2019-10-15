Hayvanları toplatmıştı... Belediyeye suç duyurusu

Çevredeki site sakinlerinin bakımını üstlendiği sokak hayvanlarını toplayanların sosyal tesis yöneticileri olduğu ortaya çıktı. Hayvanları “Müşteriler rahatsız oluyor” diye toplatan tesis müdürü, belediye çalışanları ve Veteriner İşleri Birimi Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Melis Şahin, toplama işleminin yasa dışı olduğunu ve geri bırakılmasını istedi.