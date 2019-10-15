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15.10.2019 - 07:50 | | Elif ALTIN İstanbul

Hayvanları toplatmıştı... Belediyeye suç duyurusu

Güngören Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki hayvanlar, 30 Eylül tarihinde toplatıldı.

Hayvanları toplatmıştı... Belediyeye suç duyurusu

Çevredeki site sakinlerinin bakımını üstlendiği sokak hayvanlarını toplayanların sosyal tesis yöneticileri olduğu ortaya çıktı. Hayvanları “Müşteriler rahatsız oluyor” diye toplatan tesis müdürü, belediye çalışanları ve Veteriner İşleri Birimi Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Melis Şahin, toplama işleminin yasa dışı olduğunu ve geri bırakılmasını istedi.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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