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20.12.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Hayvanseverlerden İBB önünde eylem

Adalar’da hastalanan atların itlaf edilmesini protesto eden bir grup hayvansever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak çadır kurdu.

Hayvanseverlerden İBB önünde eylem

“Ekrem İmamoğlu sözünü tut”, “Adalar’da fayton istemiyoruz” sloganları atan grup, belediye önünde çadır kurmaya başlayınca güvenlik güçleri ile kalabalık arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, hayvanseverlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Balyalı, bugün saat 19.30’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendileri ile görüşeceğini söyledi. Hayvanseverlerden Doğa Altınsay, “Duruşumuz net. Biz nöbet için buraya geldik. Hayvan sömürüsü ve katliamların bu yüzyılda devam etmemesini sağlamak istiyoruz. ‘Atlı fayton kültürü varmış, bu bizim mirasımızmış’ sözlerini kabul etmiyoruz. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz” diye konuştu.

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