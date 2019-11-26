Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında?

Yaklaşık bir yıldır yönetmen Onur Ünlü’yle birlikte olan Hazar Ergüçlü, sürekli evlilik soruyla karşılaştığı için sıkıldığını belirtti. Oyuncu, “Daha önce bunun cevabını verdim. Söylediklerimi harfiyen yazın. İlişkim mükemmel devam ediyor. Ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok, yok ve yok” şeklinde konuştu.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992'de doğan Hazar Ergüçlü,Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2017 Kasım'da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü 24 Haziran 1973, İzmit doğumlu. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.