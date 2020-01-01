Hazer Amani kimdir, kaç yaşında? Hazer Amani biyografisi

Hazer Amani kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Magazin gündeminde son günlerde adından sıkça söz ettiren Hazer Amani, Şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşk ile gündemde! Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan Hazer Amani son olarak evlilik iddiaları ile gündeme gelmiş. İlişkilerinin bu kadar kısa süre içerisinde evliliğe dönüşmesinin nedeni olarak ise Sıla'nın hamile olduğu iddiaları bugün magazin gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Peki Hazer Amani kimdir, kaç yaşında?

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.

Televizyonda en büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde The Taste Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.