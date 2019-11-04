Hazer Amani kimdir, nereli?

Hazer Amani kimdir? Şarkıcı Sıla ile birlikte olan Hazer Amani magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Sıla hayranları, Hazer Amani ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. İşte detaylar...

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.

Televizyonda en büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde The Taste Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.