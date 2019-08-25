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25.08.2019 - 01:04

Hazırlıksız yakalanmayın! Bu 8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre bugün 8 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Hazırlıksız yakalanmayın! Bu 8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Türkiye bu hafta sağanak yağışın etkisindeydi. Özellikle Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış bugün de kendini göstermeye devam edecek. Yayınlanan son rapora göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterse de 8 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Haftanın son gününde Karadeniz’in orta ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yarın ve salı günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

Yurdun kalanı ise güneş alıyor. Sıcaklıklar Marmara’da, Ege’de, Akdeniz’de yer yer 37-38 derecelerde, Güneydoğu Anadolu da ise 40 dereceler ölçülüyor.

Hazırlıksız yakalanmayın Bu 8 ilde sağanak yağış bekleniyor

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
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