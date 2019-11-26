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26.11.2019 - 13:44 | | AA

HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım akşamı Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıtarak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen HDP'li gruba müdahalede bulundu.

Ekipler, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdüİZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.
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