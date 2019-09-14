MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHDP milletvekili Güven hakkında soruşturma
14.09.2019 - 20:08 | | DHA

HDP milletvekili Güven hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP milletvekili Güven hakkında soruşturma

Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak açıklamasında bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek. 

Zonguldak'ta meydan kavgasıZonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Adeta meydan savaşını andıran olayda 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kürek, demir, şok cihazı... 'Meydan savaşı'

Kürek, demir, şok cihazı... 'Meydan savaşı'

Sayısal Loto sonuçları canlı izle...

Sayısal Loto sonuçları canlı izle...

Çukur 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çukur 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Havalimanında yılan paniği!

Havalimanında yılan paniği!

Sıradaki Haber