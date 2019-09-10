HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8’inci gününde 21’e yükseldi.

8 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Mehmet Tokay, çocuğunu piknik havasıyla götürdüklerini ve torpilli olan ailelerin çocukları geri geldiğini kendi çocuğu ise dönmediğini aktardı. Ailelere destek veren baba Tokay, oturma eylemine katıldı.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminin 8'inci gününde ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı, şehit yakını ve gazilerden oluşan 60 kişilik bir grupla eylemdeki aileleri ziyaret etti. Gazi ve şehit yakınları, ailelere beyaz şal taktı.

'TÜM TÜRKİYE SİZİN ACINIZI PAYLAŞIYOR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, kentte başlayan bu eylemin diğer illerde yaşayan oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istediklerini söyledi. Herkesin bu ailelerin yaptığı eyleme destek olması gerektiğini ifade eden Aylar, "Bizim canımızsınız. Kürdü, Türkü aynıyız, biz komşu değiliz kardeşiz artık, etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız, hep beraberiz, biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz, bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Bakın evlatlarınız zorla dağa götürdüler, evladınızı yıllardır göremiyorsunuz. Bunun acısı büyük bir acıdır, mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor ama fakirin fukaranın yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, mağaralarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil, bu temsil noktası değil, hiçbir şekilde bunu biz kabul etmiyoruz. Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istiyoruz. Herkesin başkaldırmasını istiyoruz. Tüm Türkiye sizin acınızı paylaşıyor çünkü terörden hepimiz çektik, hep beraber çektik bu eziyeti, bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık" dedi.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos 2019'dan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için 03 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Ayşegül Biçer kanser hastası.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ve eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf (16) için 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, terör örgütü PKK tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuru iken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat (25) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıldır kayıp oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Bedirhan- Necla Çur çifti, 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için 7 Eylül günü oturma eylemine başladı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır kaybolan kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da yaşayan Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gidip, kaybolan oğulları Yakup (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine başladı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce kaybolan oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Diyarbakırlı Salih Aylu, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I.'nın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Salih Aylu, oğlunun nevruz kutlamalarına gittikten sonra HDP kongresine katılan M.I. tarafından dağa kaçırıldığını belirterek eyleme başladı.