HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı. Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

"İNANMIYORDUM SANA BİR DAHA SARILACAĞIMA"

Anne Kaya, Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Kurban olayım, inanmıyordum sana bir daha sarılacağıma. Her gün ağlıyordum. Ama Allah büyüktür." diyen Kaya, kızının öldüğünü bile düşündüğünü söyledi.

Kaya, kızını 5 yıldır görmediğini vurgulayarak "Kurban olurum siyah gözlerine. Kara gözlüme kavuşacağıma inanmıyordum. Çok şükür. Kızım sanki topraktan çıkıp geldi." dedi.

"KIZIM SANKİ YENİDEN DOĞDU"

Baba Hüseyin Kaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Bakan Soylu'nun dün akşam kendilerine müjdeli haberi verdiğini hatırlatan Kaya, "Cumhurbaşkanımız, polisimiz bu konuda çok mücadele ediyor. Devletimiz güçlüdür. Kızım sanki yeniden doğdu. Diğer aileler de bu eyleme katılsın. Çocukları belki onları görür, onlar da çocuklarına kavuşurlar." diye konuştu.