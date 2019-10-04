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04.10.2019 - 11:47 | | DHA

HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemine katılan ailelerin PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı. Kaçırılan oğlu için eylem yapan Süleyman Aydın, dün kendilerini ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e, PKK'lı teröristlerin, HDP binasının önüne gittikleri taktirde önce çocuklarını, sonra da kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 32'nci gününe girdi. Sayıları 51'e ulaşan aileler, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemini sürdürürken, dün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel aileleri ziyaret etti.

4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, raportörlerden Wienen'e yaşadıkları sorunlarını anlattı. Aydın, ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini söyledi. Çocuğu için eylem yapanlardan birinin başına Kalaşnikof marka silah doğrultularak HDP önündeki eylemi sonlardırmasının istendiğini belirtti. Wienen'e oğlunu isteğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı burada (HDP'de) yatırıyorlar. Ondan sonra kırsala gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; 'İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.' Bizim bir arkadaşımızın başına 3 Kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil'in şubesidir diyorlar."

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörü Jacob Wienen ise kendilerini dinlemeye geldiklerini belirterek, "Sizleri dinledik, kulak verdik, acınızı paylaştık. Tabii direkt olarak bir şey yapamayız. Evlatlarınızın bulunması için belki elimizden bir şey gelmez. Ama şunu yapabiliriz; Avrupa Konseyi heyeti olarak buradayız, biz de sizin acınızı, yakarışınızı yüreğimizde taşıyacağız ve paylaşacağız" dedi.

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