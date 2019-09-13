HDP önündeki eylemde 11. gün: 'Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz'

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi sürüyor

İstanbul'dan eşi ve çocuğuyla gelen 43 yaşındaki Fatma Bingöl de 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katıldı.

5 çocuk annesi Bingöl, aslen Erzurumlu olduklarını, 5 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun sabah, "iş aramaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını, bir daha da dönmediğini ifade eden Bingöl, oğlunu aradıklarını ancak ona ulaşamadıklarını aktardı.

"KİMSENİN HAKKI YOK ÇOCUKLARIMIZI BİZDEN ALMAYA"

"Oğlum sahipsiz değil, sürekli onu arıyorum. Elimden ne geliyorsa yaparım, gerekirse canımı da veririm. Partiden bize, 'çocuğunuzu merak etmeyin orada' diyorlar. Ama hiçbir haber alamıyoruz." diyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Arnavutköy ilçesinde HDP binası var. Çocuğum oradan gönderildi. 9 yaşındayken çocuğumu Taksim'de eyleme, yürüyüşe götürmüşler. Çocukları yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz. Çocuklarımızı ölüme göndermek istemiyoruz. Çocuklarımızın kimseye zarar vermesini istemiyoruz. Biz bunun için büyütmüyoruz çocuklarımızı. Kendi halinde kıt kanaat geçinen insanlarız. Kimseyle sorunumuz yok. Bir evladı kaybetmek çok zor. Çocuğumun askere zarar vermesini istemiyorum. Kimsenin yetkisi buna yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Artık bu kötülük ortadan kalksın. Artık kimse kimseyi öldürmesin. Evlatlarımız ölmesin. Evlatlarımızı ölsünler diye yetiştirmedik. Kimsenin hakkı yok çocuklarımızı bizden almaya."

Baba Şevket Bingöl de oğlunun HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirtti.

Partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Bingöl, "Her HDP binasına gittiğimde 'dağdadır ama nerede olduğunu bilmiyoruz' diyorlar. Dağda olduğunu biliyorsun, nerede olduğunu da biliyorsun niye söylemiyorsun? Oğlum 14 yaşındaydı. Çocuğumu istiyorum. Her kim çocuğumu kandırdıysa onların da cezasını çekmesini istiyorum. Cezasını devlet versin. Benim çocuğum gitmiş, başkasının çocuğu gitmesin. Bu adamlar tutuklansın. Benim içim yanıyor, başkasının yanmasın." ifadelerini kullandı.