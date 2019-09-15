MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu
15.09.2019 - 19:21 | | DHA

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı.

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı.

HDP önündeki eylemde 13üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "BDP'ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

Bursa'da "Renkli koşu festivali"Bursa'da, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Suriye - Türkiye sınırında bombalı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

4 gündür onu bekliyorlardı... Polis zor kurtardı

4 gündür onu bekliyorlardı... Polis zor kurtardı

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

Sıradaki Haber