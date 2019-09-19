Hacire Akar, 21 AÄŸustos'ta kaybolan oÄŸlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafÄ±ndan daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edip, 1 gÃ¼n sonra parti il binasÄ± Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi baÅŸlattÄ±. Oturma eyleminin 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

OÄŸluna kavuÅŸup, eylemine son veren Hacire Akar, Ã§ocuklarÄ± kayÄ±p annelere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Akar'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla harekete geÃ§en Ã§ocuklarÄ± kayÄ±p olan aileler, 3 EylÃ¼l'den itibaren HDP Ã¶nÃ¼nde oturma eylemine baÅŸladÄ±.

Halit Altun, bu sabah, 4 yÄ±l Ã¶nce Malatya Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisiyken kaybolan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n elinde olduÄŸunu iddia ettiÄŸi oÄŸlu Muhsin Altun iÃ§in MuÅŸâ€™tan DiyarbakÄ±râ€™a gelerek oturma eylemine baÅŸladÄ±. Altun ile birlikte HDP Ã¶nÃ¼nde oturma eyleminde 17'nci gÃ¼nde aile sayÄ±sÄ± 42 oldu.

â€˜KENDÄ° Ã‡OCUKLARINI OKUTUYORLAR, BÄ°ZÄ°MKÄ°NÄ° DAÄžA GÃ–TÃœRÃœYORLARâ€™

OÄŸlu Muhsin iÃ§in eyleme katÄ±lan Halit Altun, 2 yÄ±l boyunca Ã§ocuÄŸunu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek en son Suriye'nin Kobani kentinde olduÄŸunu duyduÄŸunu sÃ¶yledi. OÄŸlunun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lmasÄ±nda HDPâ€™yi sorumlu tutun Altun, "Ben Ã§ocuÄŸumu istiyorum baÅŸka bir ÅŸey istediÄŸim yok. Ã‡ocuÄŸumu selametle bana teslim etsinler. Bir oÄŸlum da ÅŸu an Ankaraâ€™da asker. Ben devletime, milletime, vatanÄ±ma ve bayraÄŸÄ±ma sadÄ±ÄŸÄ±m. Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesiâ€™nde okuyordu, haber aldÄ±k ki Ã§ocuÄŸumu gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸler, duyduÄŸum kadarÄ±yla Kobaniâ€™ye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸler. GitmediÄŸim yer de kalmadÄ±. 2 yÄ±l boyunca evimde kalmadÄ±m, bÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±mÄ± sarf ettim ama Ã§ocuÄŸumun izine rastlamadÄ±m. Okul okuyordu, HDP ile ne iÅŸi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katÄ±lmaya karar verdim. Bu konuda HDPâ€™yi sorumlu tutuyorum. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± niye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼yorlar. Kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± farklÄ± yerlerde farklÄ± okullarda okutuyorlar, bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± da daÄŸa sÃ¼rÃ¼klÃ¼yorlar, gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar" dedi.

KIZI Ä°Ã‡Ä°N KONYA'DAN GELDÄ°, AÄ°LE SAYISI ARTTI

Konya'da yaÅŸayan YÄ±ldÄ±z BallÄ±, DiyarbakÄ±r'daki HDP binasÄ± Ã¶nÃ¼ne gelerek, 2014'te Ä°stanbul Esenyurt'taki tekstil fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, kaybolan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi kÄ±zÄ± Yasemin (21) iÃ§in oturma eylemine katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±z BallÄ± ile birlikte eylemdeki aile sayÄ±sÄ±, 43'e Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±ldÄ±z BallÄ±, 16 yaÅŸÄ±ndayken kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri kÄ±zÄ±ndan haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. PKK'ya yakÄ±n internet sitesinde, 10 gÃ¼n Ã¶nce, kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberini okuduÄŸunu anlatan BallÄ±, inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Konya'da boÅŸ mezar kazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her gÃ¼n gidip, baÅŸÄ±nda aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±z BallÄ±, "EÄŸer kÄ±zÄ±m Ã¶ldÃ¼yse cesedi nerede? Cesedini getirsinler bana o zaman. Benim kÄ±zÄ±m yaÅŸÄ±yor, Ã¶lmedi. Ben kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inanmÄ±yorum" dedi.

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OTURMA EYLEMÄ°NDEKÄ° AÄ°LELER

1- DiyarbakÄ±r'Ä±n EÄŸil ilÃ§esinde oturan Fevziye-Åžahap Ã‡etinkaya Ã§ifti, 30 AÄŸustos'tan beri haber alamadÄ±klarÄ±, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettikleri oÄŸullarÄ± SÃ¼leyman (18) iÃ§in 3 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine baÅŸladÄ±.

2- DiyarbakÄ±rlÄ± Remziye Akkoyun, 4 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan oÄŸlu Azad'Ä±n (14) PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, 3 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oturma eylemi baÅŸlattÄ±.

3- DiyarbakÄ±r'da oturan Rauf-AyÅŸegÃ¼l BiÃ§er Ã§ifti, 10 aydÄ±r kayÄ±p olan tek oÄŸullarÄ± Mustafa (18) iÃ§in 3 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oturma eylemi baÅŸlattÄ±. Kanser hastasÄ± AyÅŸegÃ¼l BiÃ§er, oÄŸlunun HDP aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla PKK'lÄ± terÃ¶ristlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve DiyarbakÄ±r'da oturan inÅŸaat iÅŸÃ§isi Celil ile eÅŸi Hediye BegdaÅŸ, ramazan ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ olan 5 MayÄ±s'ta ortadan kaybolan oÄŸullarÄ± Yusuf'un (16) HDP'liler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼ÄŸÃ¼n aracÄ± olarak sÃ¼slenen minibÃ¼sle daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, 4 EylÃ¼l akÅŸamÄ± oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

5- Gaziantep'te oturan Åževket-SongÃ¼l AltÄ±ndaÅŸ Ã§ifti, vatani gÃ¶revi iÃ§in usta birliÄŸine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±lan oÄŸullarÄ± MÃ¼slÃ¼m (24) iÃ§in 5 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemi baÅŸlattÄ±.

6- Mersin'in Anamur ilÃ§esinde yaÅŸayan Rahime Uymaz, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde 28 Temmuz 2015'te eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±nda aracÄ±ndan indirilerek, kaÃ§Ä±rÄ±lan yeÄŸeni polis memuru Sedat Yabalak (34) iÃ§in oturma eylemine katÄ±ldÄ±. Polis Sedat Yabalak'Ä±n hasta annesi Ãœnzile Yabalak ise 8 EylÃ¼l akÅŸamÄ± DiyarbakÄ±r'a gelip nÃ¶bete baÅŸladÄ±. Solunum hastasÄ± Ãœnzile Yabalak'a, PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan 23 EylÃ¼l 1995'te ÅŸehit edilen Astsubay Murat Namdar'Ä±n eÅŸi YÄ±ldÄ±z Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilÃ§esinden gelen Emine-Åžeyhmus Kaya Ã§ifti, Ä°stanbul'da polis memuruyken, MuÅŸ'ta kardeÅŸinin dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyuyla memleketine dÃ¶nerken, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kesen terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan oÄŸullarÄ± Vedat Kaya (28) iÃ§in 5 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

8- MalatyalÄ± Sadiye Ã–zbey, 17 EylÃ¼l 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde yol kesen PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan aracÄ± yakÄ±lÄ±p kaÃ§Ä±rÄ±lan oÄŸlu Astsubay Semih iÃ§in 5 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

9- Bursa'da yaÅŸarken eÅŸini 17 AÄŸustos depreminde kaybedince DiyarbakÄ±r'a taÅŸÄ±nan Meryem Savur, 4 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu FÄ±rat (22) iÃ§in 5 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine baÅŸladÄ±.

10- DiyarbakÄ±rlÄ± Sabiha Balta, 5 yÄ±l Ã¶nce kaybolan oÄŸlu Arafat'Ä±n (25) PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek 5 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

11- DiyarbakÄ±r'Ä±n DokuzÃ§eltik kÃ¶yÃ¼nde oturan Aysel Koyun, 5 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu NeÅŸat (22) iÃ§in 6 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine baÅŸladÄ±.

12- DiyarbakÄ±rlÄ± GÃ¼zide Demir, 4 yÄ±l Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu Aziz (20) iÃ§in 7 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemi baÅŸlattÄ±.

13- AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilÃ§esinde 4 yÄ±l Ã¶nce Ã§obanlÄ±k yaparken PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Vahit Ã‡ur'un (19) anne ve babasÄ± Bedirhan-Necla Ã‡ur Ã§ifti de 7 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ eylem baÅŸlattÄ±.

14- DiyarbakÄ±rlÄ± HÃ¼sniye Kaya, 5 yÄ±ldÄ±r haber alamadÄ±ÄŸÄ± ve sonrasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±ndan Suriye'de olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸi kÄ±zÄ± Mekiye'yi (19) bulmak iÃ§in 8 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine baÅŸladÄ±.

15- Ayten-Åžadin Elhaman Ã§ifti, 2 yÄ±l Ã¶nce kaybolan oÄŸullarÄ± Bayram (21) iÃ§in 8 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

16- Ä°stanbul'da 5 yÄ±l Ã¶nce HDP KaÄŸÄ±thane ilÃ§e binasÄ±na gittikten sonra daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Yakup Edizer'in (19) anne ve babasÄ± Salim ve Saliha Edizer Ã§ifti de 9 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ eylemdeki yerini aldÄ±.

17- DiyarbakÄ±rlÄ± SÃ¼leyman AydÄ±n, 4 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu Ã–zkan (19) iÃ§in 9 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

18- DiyarbakÄ±rlÄ± MevlÃ¼de ÃœÃ§daÄŸ, 5 yÄ±ldÄ±r haber alamadÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu Ramazan (22) iÃ§in 9 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk'un ziyareti sÄ±rasÄ±nda HDP Ã¶nÃ¼ne gelip eyleme katÄ±ldÄ±.

19- Mardinli ancak DiyarbakÄ±r'da oturan Salih-MÃ¼lkiye Aylu Ã§ifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katÄ±lan M.I. tarafÄ±ndan Irak'Ä±n Metine bÃ¶lgesindeki PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin yanÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu Mehmet (20) iÃ§in 10 EylÃ¼l sabahÄ± oturma eylemine baÅŸladÄ±.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaÅŸayan Latife Ã–dÃ¼mlÃ¼, Dicle Ãœniversitesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi oÄŸlu Ã–zgÃ¼r'Ã¼n (22), 10 ay Ã¶nce PKK'lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Kuzey Irak'a kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek 10 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

21- DiyarbakÄ±rlÄ± Mehmet Karaman, 1999'da kandÄ±rÄ±larak daÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu Ercan (40) iÃ§in 11 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

22- DiyarbakÄ±rlÄ± Fatma AkkuÅŸ, 28 AÄŸustos 2019'da kaybolan ve internette terÃ¶rist kÄ±yafeti giyerken videosunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±zÄ± SongÃ¼l iÃ§in 11 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinden gelen Halime ÅžehitoÄŸlu, 2015'te DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kesen PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±lan yeÄŸenleri Sedat Sorgun (28) iÃ§in 11 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani gÃ¶revini yaparken, izinli olarak ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esindeki teyzesi ÅžehitoÄŸlu'nu ziyaret edip, akrabalarÄ±nÄ± ziyaret etmek iÃ§in de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lÄ±larca kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

24- DiyarbakÄ±rlÄ± Nihan Ã‡iÃ§ek, 2015'te eÅŸinin akrabalarÄ± tarafÄ±ndan daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi niÅŸanlÄ± kÄ±zÄ± Hatun (23) iÃ§in 11 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

25- DiyarbakÄ±rlÄ± Ã–mer Tokay, 2011'de ÅžÄ±rnak'a pikniÄŸe gidip dÃ¶nmeyen ve 2014'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yakÄ±n bir televizyonda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu Mehmet (22) iÃ§in 12 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

26- Ä°stanbul'da yaÅŸayan Åževket-Fatma BingÃ¶l Ã§ifti, 2014'te ArnavutkÃ¶y'de 'Bana iÅŸ buldular, iÅŸe gidiyorum' diyerek evden Ã§Ä±kÄ±p dÃ¶nmeyen oÄŸullarÄ± Tuncay (19) iÃ§in 13 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

27- DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde fÄ±rÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan oÄŸlu Fatih Demir'in (24), 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

28- Bitlis'te eÅŸinden boÅŸanan Saliha Mert (42), 2015 yÄ±lÄ±nda daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu YetiÅŸ Top (23) iÃ§in 13 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ DiyarbakÄ±r'a gelip oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

29- Bitlis'te yaÅŸayan Ubeydullah YolaÃ§an, 5 yÄ±ldÄ±r haber alamadÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu Ã‡etin (31) iÃ§in 14 EylÃ¼l'de DiyarbakÄ±r'a geldi. Baba YolaÃ§an, gelini GÃ¼lcemal, torunlarÄ± Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

30- Bitlis'in Mutki ilÃ§esinden DiyarbakÄ±r'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yÄ±ldÄ±r daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu RÄ±fat (43) iÃ§in 14 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

31- Bitlis'ten DiyarbakÄ±r'a gelen FadÄ±l KÄ±lÄ±Ã§, Ahlat Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisiyken 3 yÄ±l Ã¶nce daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu Faruk iÃ§in (25) 14 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

32- ElazÄ±ÄŸ'dan DiyarbakÄ±r'a gelen Muhittin Avunan, usta birliÄŸine giderken yol kesen PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±lan yeÄŸeni BingÃ¶llÃ¼ Emrah Avunan (24) iÃ§in 13 EylÃ¼l'de oturma eylemine katÄ±ldÄ±.

33- Erzurum'un Horasan ilÃ§esinden gelen Mehmet Emin CoÅŸkun (49), MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi'nde 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiyken 29 AralÄ±k 2014'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi 3 Ã§ocuÄŸunun bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ä°brahim (24) iÃ§in 15 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

34- Bursa'dan gelen TÃ¼rkan Mutlu, 7 yÄ±l Ã¶nce BalÄ±kesir'de Ã¼niversiteyi kazanÄ±p kayÄ±t yaptÄ±rmayan ve kandÄ±rÄ±larak daÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ettiÄŸi kÄ±zÄ± Ceylan Åžeyma Tekin (24) iÃ§in 16 EylÃ¼l akÅŸamÄ± oturma eylemine baÅŸladÄ±.

35- DiyarbakÄ±rlÄ± Vahide Sunar, 5 yÄ±l Ã¶nce Dicle ilÃ§esine gidip PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu Ahmet (22) iÃ§in 16 EylÃ¼l'de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

36- AÄŸrÄ±lÄ± Salih GÃ¶kÃ§e, 5 yÄ±l Ã¶nce Ä°stanbulâ€™da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ve askere gitmek Ã¼zereyken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p Suriyeâ€™ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia ettiÄŸi oÄŸlu Ã–mer (24) iÃ§in 17 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

37- BatmanlÄ± Cabir TaÅŸ, 4 yÄ±l Ã¶nce tekstilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi o dÃ¶nem 14 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Ece iÃ§in 17 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

38- DiyarbakÄ±rlÄ± Ãœzeyir Nergiz, 5 yÄ±l Ã¶nce Kars Kafkas Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nde okurken, 2014'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi kayÄ±nbiraderi Osman Etik (29) iÃ§in 17 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

39- MuÅŸlu Ä°kram GÃ¶ktÃ¼rk, 5 yÄ±l Ã¶nce MuÅŸâ€™ta lise Ã¶ÄŸrencisiyken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu Musa (21) iÃ§in 18 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

40- MuÅŸlu Selma Kan, 4 yÄ±l Ã¶nce MuÅŸâ€™ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu Onur (28) iÃ§in 18 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

41- Siirtli Åžirin Sungur, 2015'te BingÃ¶l'de vatani gÃ¶revini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Lice ilÃ§esinde yol kesen PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi oÄŸlu SÃ¼leyman (24) iÃ§in 18 EylÃ¼lâ€™de oturma eylemine baÅŸladÄ±.

42- MuÅŸlu Halit Altun, 2015â€™te Malatyaâ€™da Ã¼niversite okurken kaybolan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n elinde olduÄŸunu iddia ettiÄŸi oÄŸlu Muhsin Altun (27) iÃ§in bugÃ¼n oturma eylemine baÅŸladÄ±.