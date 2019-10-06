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06.10.2019 - 15:24 | | İHA

HDP önündeki eylemde gerginlik

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.

HDP önündeki eylemde gerginlik
HDP önündeki eylemde gerginlik
HDP önündeki eylemde gerginlik
HDP önündeki eylemde gerginlik
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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34'üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı. HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

"SAVAŞ ÇIKARSA İKİ OĞLUM BİRBİRİNİ ÖLDÜRECEK"

Ağrı’dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP’lilere tepki gösterdi. Gökçe, "Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil” dedi.

TIR durağa daldı: Ölü ve yaralılar varSakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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