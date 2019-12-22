HDP önündeki oturma eyleminde 111. gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 111'inci günde de eylemini sürdürüyor.

'ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN'

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 2015 yılında, usta birliğine giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil için oturma eylemini 28 Eylül'den beri sürdüren Cennet Kabaklı, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Oğlunu çok özlediğini ve almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Kabaklı, "Bugün 111'inci günümüz oldu. Ben evladımı istiyorum. Evladım kaçırılalı 4 yıl oldu. Onu çok özledim, hasretini çekiyorum. Oğlumdan ne istediler? Hayatı çalışmakla geçerdi. Ben oğlumu özledim. Artık evladımı istiyorum. Benim evladımı bıraksınlar. Artık bu annelerin yüreği yanmasın. Başka evlatlarımızı da götürmesinler. Ben evladımı almadan buradan kalmayacağım. Evladımı bana versinler" dedi.