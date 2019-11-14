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14.11.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN / Ankara

HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak’ın İdil ilçeleri ile Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Kayyum atanan belediye sayısı 20’ye yükseldi. “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi’nin yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu atandı. “Terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan İdil Belediye Başkanı Songül Erden’in yerine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, aynı suçlamayla hakkında soruşturma yürütülen Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken’in yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, hakkında iki soruşturma yürütülen Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik’in yerine de Hazro Kaymakamı Ali Öner başkan vekili olarak görevlendirildi. l 

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