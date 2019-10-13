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13.10.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

HDP’li başkana kara propaganda gözaltısı

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yapan hesaplara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

HDP’li başkana kara propaganda gözaltısı

Adana’daki operasyonda HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, başkan yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski yöneticisi Tahir Özdemir, Kocaeli’nde ise Dilovası ilçesinin Saadet Partili Belediye Meclis Üyesi M.D. yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Örgüt propagandası yapanlardan 5’i Şırnak’ta, 4’ü Mersin’de, 2’si Hatay’da biri ise Siirt’te yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. 

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişmeTürk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Telabyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.
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