HDP’li başkana kara propaganda gözaltısı

Adana’daki operasyonda HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, başkan yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski yöneticisi Tahir Özdemir, Kocaeli’nde ise Dilovası ilçesinin Saadet Partili Belediye Meclis Üyesi M.D. yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Örgüt propagandası yapanlardan 5’i Şırnak’ta, 4’ü Mersin’de, 2’si Hatay’da biri ise Siirt’te yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.