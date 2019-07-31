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31.07.2019 - 17:33| AA

HDP'li belediyedeki taciz iddiasına gözaltı!

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran  kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

HDP'li belediyedeki taciz iddiasına gözaltı!

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran  30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür  Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete  götürüldü.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30),  MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek,  suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne  sürmüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir  kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının  gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

 

 

 

 

 

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