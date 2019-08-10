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10.08.2019 - 16:52| AA

HDP'li Ferhat Çakı gözaltına alındı!

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Ferhat Çakı gözaltına alındı!

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması  kapsamında, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, eş başkan Muhlise Karagüzel ile parti  üyesi Kutbettin Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

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