MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHDP'li Hatice Çevik tutuklandı
20.11.2019 - 19:06 | | DHA

HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasımda gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaşı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

    HDP'li Hatice Çevik tutuklandıŞanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

    Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

    Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

    Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

    Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur? Bakan'dan son dakika Siyanür açıklaması

    Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur? Bakan'dan son dakika Siyanür açıklaması

    HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

    HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

    Sıradaki Haber