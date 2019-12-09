HDP’li iki belediye başkanı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak” ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, aralarında HDP'li Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar’ın da bulunduğu 5 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Muradiye Belediye Başkanı Şalan, Özalp Belediye Başkanı Almaç ile Meclis Üyesi Dilan Örenci tutuklandı. Başkale Belediye Başkanı Acar ve Muradiye Meclis Üyesi Leyla Balkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.