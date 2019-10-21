21.10.2019 - 10:44 | | AA
HDP'li Kocaköy Belediye Başkanına terörden gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Nazlier yakalandı.
Gözaltına alınan Nazlier'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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