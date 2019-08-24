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24.08.2019 - 16:29| AA

HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dört gün boyunca gece gündüz parti binası önünde oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ile ona destek veren kadınların HDP'lilerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken binadan çıkan HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin gazetecilere, ardından kapı önünde bekleyen kadınlara saldırdığı yer alıyor.

HDP'lilerin kadınlara müdahalesi üzerine Akar'ın yakını bir grup erkeğin de HDP'lilere tepki verdiği, gerginliğin büyümesi üzerine polisin müdahale ederek gerginliği sonlandırdığı görülüyor.

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Bakan Akar'da önemli açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.
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