HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken binadan çıkan HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin gazetecilere, ardından kapı önünde bekleyen kadınlara saldırdığı yer alıyor.

HDP'lilerin kadınlara müdahalesi üzerine Akar'ın yakını bir grup erkeğin de HDP'lilere tepki verdiği, gerginliğin büyümesi üzerine polisin müdahale ederek gerginliği sonlandırdığı görülüyor.