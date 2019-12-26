Hedef 25 milyon insana dokunmak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dün Conrad Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla 2020 yılı hedeflerini açıkladı. Kınık, toplantıda Kızılay’ın envanterlerine dahil ettiği yeni jeodezik çadırını da tanıttı. 81 ülkede 8,5 milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediklerini açıklayan Kınık şunları söyledi: “2019 yılında 22 milyon 324 bin 600 insana yardım ulaştırdık. Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 21 milyondu ve 1 milyonluk bir artışla 2019 yılı hedefimiz olan 22 milyon 324 bin 600 hedefimizi gerçekleştirmiş olduk.

2020 hedefimizde çıtayı 2,5 milyon daha yukarı çıkarıyoruz ve 25 milyon insana ulaşabilme ve yardım götürebilmeyi hedefliyoruz. Ulaştığımız bu 22 milyonun içerisinde yaklaşık 7 milyonu dünya vatandaşı. Geri kalan rakam kendi ülkemizdeki kendi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz yardımlarımız.”

5 kişi kalabilir

5 kişilik bir aileyi içinde barındırabilecek olan ve 22 metrekare büyüklüğündeki çadırları tanıtan Kınık, yeni çadırların tropikal bölgeler ve yaz aylarına uygun üretildiğini kaydetti. Uluslarararası Göç Örgütü’nün çadır ihalesine teklif verdiklerini de anlatan Kınık, “Kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde bizim klasik çadırlarımızla devam ediyoruz. Bu çadırların protitipleri üretildi. Seri üretime hazır. Sipariş bekliyoruz” diye konuştu.

‘Libyalı göçmenleri Suriye’de ağırlayacağız’

Toplantı sonrası gazetecilere Libya’daki çatışmalardan kaçan göçmenlerle ilgili açıklama yapan Kınık, “Kuzey hattına gelmiş yaklaşık 175 bin insanın yüzde 85’i bu bölgelerde yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda yardımında bulunuyoruz. Bununla beraber hali hazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi arttırıyoruz. Yeni kamp yerlerinin kurulması içinde AFAD’la beraber çalışmalarımız sürüyor. İlaç desteğini arttırdık. Suriye’nin içerisinde bu insanlar için yeni barınma yerleri oluşturacağız. Bu anlamda acil, yaralanmış, ağır hasta olanların dışında bu insanların ihtiyaçlarını Suriye içerisinde gidermeye çalışacağız” diye konuştu.