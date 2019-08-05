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05.08.2019 - 12:23| AA

Hediye zannettiler ama işin aslı bambaşkaydı!

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 farklı yerde bulunan 44 kutu kullanılmamış ayakkabı polise teslim edildi.

Hediye zannettiler ama işin aslı bambaşkaydı!

Alınan bilgiye göre, Lale Mahallesi muhtarlığı yanında 4 kutu içerisinde ayakkabı olduğunu gören muhtar Sumru Benligül, durumu polise bildirdi.

Muhtarlığa gelen ekipler, çalınmış olabileceği değerlendirilen ayakkabıların sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Muhtar Benligül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabıları görünce kendilerine hediye olarak getirildiğini düşündüklerini ancak yine de polise haber verdiklerini söyledi.

Ayakkabıların çalıntı olabileceğini aktaran Benligül, sahibinin çıkmaması durumunda ayakkabıları mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtabileceklerini kaydetti.

Ferahlı Mahallesi 3470 Sokak'ta da minibüs içerisinde 40 kutu aynı markalarda kullanılmamış ayakkabı bulundu.

Polis ekipleri, araç sahibi ve ayakkabıları bırakanları belirlemek için çalışma başlattı. Ayakkabılar da emniyete götürüldü.

 

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