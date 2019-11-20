20.11.2019 - 08:44 |
Hekimoğlu 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu dizi konusu
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu 1. bölüm fragmanını yayınladı. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosuyla da şimdiden dikkatleri çekiyor. Peki, Hekimoğlu dizi konusu nedir?
Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu 1. bölüm fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Çok yakında ekrana gelecek olan dizinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor.
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor!
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.
Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.
HEKİMOĞLU 1. BÖLÜM FRAGMANI
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.