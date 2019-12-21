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21.12.2019 - 15:14 |

Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı | Hekimoğlu ortalığı birbirine katıyor...

Hekimoğlu 2. bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hekimoğlu'nda yeni bir vaka geliyor. Peki, çift görme ve gece tetörü atakları yaşayan hastaya nasıl bir tedavi bulacaklar. İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanları...

Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı | Hekimoğlu ortalığı birbirine katıyor...

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde Hekimoğlu ve ekibini nasıl bir vaka bekliyor? İşte Hekimoğlu 2. bölümde yaşanacaklar...

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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