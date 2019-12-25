Hekimoğlu 2. bölüm izle | Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu son bölümü kesintisiz olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Aralık Salı günü yayınlanan Hekimoğlu son bölümde, Ateş Hekimoğlu ve ekibi Deniz'in hastalığını bulmaya çalıştı. Her türlü ipucunu değerlendiren Hekimoğlu oldukça zorlu anlar yaşadı. Deniz'in ailesi ve hastane müdürü ile karşı karşıya gelen Hekimoğlu beklemediği anda hastalığın asıl sebebinin çok başka olduğunu ortaya çıkardı.

Orhan'daki değişim ise Hekimoğlu'nun dikkatini çekmeye başlar. Orhan'ın özel hayatında birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Orhan henüz gerçekleri açıklamamış olsa da Hekimoğlu bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

HEKİMOĞLU 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 3. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE