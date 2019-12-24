Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu son bölümde hayati karar! Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisi bu akşam 2. kez izleyicilerle buluştu.. İlk bölümden büyük ilgi uyandıran dizi ile ilgili en çok merak edilen Hekimoğlu dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor ve kimler oynuyor gibi merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



HEKİMOĞLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.



O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur. Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır. Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.



HEKİMOĞLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık 2019 Salı günü 20:00'de Kanal D ekranında ilk bölümüyle yayınlanacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Damla Colbay

Zeynep Can