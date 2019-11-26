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26.11.2019 - 09:39 |

Hekimoğlu dizisi 1. bölüm yeni fragman | Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde yer aldığı Hekimoğlu dizisi yayınlanan fragmanları ile şimdiden merak konusu oldu. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu oyuncu kadrosunda kimler var?

Hekimoğlu dizisi 1. bölüm yeni fragman | Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. bölümü ile çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha yayınlandı. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilenler...

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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