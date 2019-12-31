Hekimoğlu dizisi bu akşam neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Normalde Salı günleri izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bu akşam Hekimoğlu neden yok? İşte Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve Hekimoğlu yeni bölüm tarihi haberimizde...

HEKİMOĞLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Hekimoğlu dizisi bu akşam Yılbaşı gecesi olması sebebiyle ekrana gelmeyecek. Hekimoğlu dizisinin yayın saatinde Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel programı yayınlanacak. Peki Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu 2. yeni bölümüyle 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

HEKİMOĞLU 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

HEKİMOĞLU FRAGMAN