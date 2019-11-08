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08.11.2019 - 23:00 |

Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları...

Kanal D'de 'Hekimoğlu' adlı yepyeni bir dizi başlıyor. House MD dizisinin uyarlaması olan 'Hekimoğlu'nun konusu ve oyuncuları şimdi merak ediliyor. İşte detaylar...

Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları...

Timuçin Esen'in başrolünde olacağı Hekimoğlu dizisi yakında Kanal D'de başlıyor. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Hekimoğlu dizinin oyuncuları kimler ve konusu nedir?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Hekimoğlu dizisinin Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

KONUSU

Timuçin Esen, hastanesinin tıbbi tanı uzmanlığı departmanının başındaki doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, takıntılı davranışları, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen ünü dört bir yana yayılmış müthiş biridir. Uzmanlık alanı, bulaşıcı hastalıklardır. Hiç kimsenin tanı koyamadığı hastalara bir bakışta tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır. Hastalarla, zorunlu kalmadıkça doğrudan temasa geçmemeyi tercih eder, ancak ekibindeki doktorların psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır.

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